Dritto e Rovescio, "perché non serve più". Anche Matteo Renzi vuole abolire il coprifuoco

Matteo Renzi insegue Matteo Salvini a “Dritto e Rovescio”, il talk politico di Rete4, giovedì 6 maggio: “Il coprifuoco va tolto del tutto e dal 15 maggio accoglieremo i turisti. E’ tutto merito di Draghi e Figliuolo”. Ancora una volta Matteo Renzi, il leader di “Italia Viva”, nega di aver agito nell’ombra con l’appoggio dei poteri forti per far cadere il governo Conte avocando a sé tutto il merito: “Usciamo da questo ipocrita gioco delle parti,qualcuno dice che il governo Conte è caduto perché c’è stato un complotto, ma questa è una barzelletta. Io ho fatto cadere il governo alla luce del sole. Questa ricostruzione complottista non va”.

Il riferimento è al servizio di Report sull’incontro in un autogrill con il funzionario dei servizi segreti Marco Mancini. Renzi rivendica quel colloquio come normale: “Ho incontrato un dirigente dello Stato, il dottore Marco Mancini, come ho incontrato centinaia di dirigenti dello Stato in questi anni per via del mio ruolo. Era il 23 dicembre, stavo tornando a Firenze, l'ho incontrato di corsa in quell'autogrill che è tra i più trafficati del mondo e mi ha esposto le sue posizioni. E’ una cosa incredibile quello che stanno dicendo”.

Dunque niente trame oscure: “Non mi si dica che ho fatto un complotto, io la battaglia l'ho fatta alla luce del sole”. Sui temi di stretta attualità quali il coprifuoco e la ripresa del turismo, Renzi elogia Draghi: “Ci sono tutte le condizioni per cui la gente possa venire in Italia, è importante quanto detto che Draghi abbia dichiarato che dal 15 maggio siamo pronti ad accogliere i turisti. Poi bisogna eliminare il coprifuoco, consentire ai ristoranti di riaprire e vaccinare tutti. Per me il coprifuoco non ci deve più essere. Va tolto del tutto, perché non serve più, ci sono ogni giorno 500mila vaccinati. Con Draghi e Figliuolo c’è stata una svolta per questo possiamo permetterci di riaprire, prima c'era caos sulle mascherine, sui ventilatori. Adesso bisogna permettere a chi ha sofferto in questi mesi di ripartire”.

