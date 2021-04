E' sempre più Renzi d'Arabia. Ora scrive sul giornale vicino al regime

l'editoriale firmato su "Arab News"

Prima c'era stata la partecipazione - a pagamento - a una conferenza organizzata dal contestato principe Mohammed Bin Salman. Poi la puntata al Gran Premier del Bahrain. Ora l'ultima reincarnazione del Renzi d'Arabia è quella di editorialista del giornale più vicino al regime, "Arab News". A svelarlo Lorenzo Giarelli sul Fatto Quotidiano.

Il titolo dell'articolo è “AlUla can be the city of the future, as well as of the past”; AlUla può essere

la città del futuro, così come del passato. L’articolo contiene una serie di elogi per la città saudita, al centro di un progetto di urbanistica gree n di cui si occupa la già menzionata Royal Commission. Renzi si avventura addirittura in un parallelo tra AlUla e la storia di Matera.

