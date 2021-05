Un'altra settimana così. Riaperture e coprifuoco, Draghi fa slittare tutto a lunedì 17 maggio

11 maggio 2021 a

Si svolgerà lunedì 17 maggio la Cabina di regia tra le forze di maggioranza per discutere delle riaperture. Poco dopo la smentita della convocazione per venerdì, Palazzo Chigi rende nota la data della riunione di maggioranza.

Nessuna cabina di regia, quindi, si terrà venerdì come auspicato dalle forze politiche durante la riunione a palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e i capi delegazione delle forze politiche che compongono il governo. Ma il confronto slitta a lunedì. La linea da seguire è sempre quella già espressa dal premier a Porto, a margine del summit europeo, ovvero riaperture nel segno della «ragionevolezza e della prudenza», spiegano fonti vicine al presidente del Consiglio.

Nessuna accelerazione, insomma. Un segnale è quello che la cabina di regia su possibili nuove riaperture non si terrà questa settimana. Per il resto, secondo l'Adnkronos, la tabella di marcia del governo non subisce altre modifiche: in settimana via libera al dl sostegni bis - in Cdm tra giovedì e venerdì - con quaranta miliardi per rimettere in carreggiata i settori più falcidiati dalla crisi innescata dal Covid; poi lunedì -in base a dati ’consolidati'- una cabina di regia su possibili nuove aperture, che verranno dettate dai numeri.

