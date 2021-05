Sbarchi già fuori controllo, Salvini sbotta: incontro con Draghi. Lamorgese nel mirino?

09 maggio 2021 a

Circa mille migranti sbarcati in poche ore. A Lampedusa con il bel tempo e la bella stagione è tornata l'emergenza immigrazione clandestina con una raffica di sbarchi che ha riempito questa mattina l'hotspot dell'isola dove sono in corso le procedure di identificazione e i tamponi Covid. In attesa delle navi quarantena.

L'ondata di arrivi a Lampedusa è un segnale preoccupante che apre il capitolo immigrazione nel dibattito di governo. "È necessario un incontro col presidente Draghi", dice Matteo Salvini facendo notare che "con milioni di italiani in difficoltà, non possiamo pensare a migliaia di clandestini, già 12.000 sbarcati da inizio anno", fa sapere il leader della Lega.

Nel mirino delle dichiarazioni del leader leghista la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, responsabile della gestione dell'immigrazione. Così dopo il braccio di ferro sul coprifuoco, che per il leader della Lega va toltop immediatamente ma che il premier Mario Draghi dovrebbe solo posticipare alla e23 o a mezzanotte, si apre una nuova partita sul famoso "cambio di passo" rispetto al governo Conte.

La situazione a Lampedusa, come dicevamo, è tornata a essere esplosiva in poche. Superata quota mille migranti sull'isola, dove con il sesto sbarco della giornata sono approdati altri 97 migranti, tutti uomini. In poche ore sulla più grande delle Pelagie sono, quindi, 1.019 le persone arrivate con gli uomini della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza impegnati senza sosta nelle operazioni di soccorso delle carrette del mare. Tutti, dopo un primo controllo sanitario, sono stati condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola, ormai al collasso dopo essere stato svuotato nei giorni scorsi quando sulla più grande delle Pelagie si era registrata un’altra raffica di sbarchi.

Totò Martello, sindaco di Lampedusa, spiega a TgCom24: "Lo sapevano tutti, era prevedibile. L'ho ripetuto anche recentemente: il primo giorno di bel tempo l'isola si riempirà. Per fortuna che le navi quarantena stanno arrivando, ma entro stasera penso ci saranno altri sbarchi".

