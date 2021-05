Scoprire la verità su Aldo Moro, serve una commissione d'inchiesta: la proposta di Federico Mollicone

07 maggio 2021 a

In Senato è andata in scena la conferenza “Il caso Moro e la guerra fredda italiana: la verità oltre il segreto” e tra coloro che sono intervenuti c’è anche Federico Mollicone. L’onorevole di Fratelli d’Italia nonché presidente dell’intergruppo parlamentare “La verità oltre il segreto” si è espresso così sull’argomento: “Bisogna fare luce sui fatti insoluti collegati allo scenario internazionale occorsi nel secondo dopoguerra italiano. Per far luce anche sulla vicenda Moro è necessario costituire una Commissione d’inchiesta monocamerale o bicamerale in base alle indicazioni parlamentari, come abbiamo richiesto. Così da scoprire la verità, e non una verità. Lo dobbiamo alle vittime e ai famigliari”.

“Indagare su Moro - continua Mollicone - non può che passare dalle indagini sul Lodo Moro, l’accordo per la santuarizzazione del territorio italiano contro gli attentati dei palestinesi. Lo stesso Moro scrisse più lettere, a ridosso della sua esecuzione, per far capire agli apparati investigativi e ai colleghi di governo dell'accordo fatto coi palestinesi, disse di richiamare da Beirut Giovannone, lui poteva essere il tramite operativo. Il Lodo Moro è la vicenda del dopo guerra italiano e della guerra fredda italiana, e dai documenti americani che si stanno via via desecretando potremo avere forse dei nuovi tasselli di questo mosaico. Importante è la ricerca della verità a 43 anni dai fatti perché tutte queste pagine strappate devono trovare una interpretazione di verità - conclude il deputato Mollicone - e con questo spirito abbiamo fondato l’Intergruppo”.

