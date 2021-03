I carabinieri ricordano Aldo Moro e la sua scorta con la prima pagina de Il Tempo

16 marzo 2021 a

Ricorre oggi il 43mo anniversario di uno dei giorni più drammatici della storia repubblicana, il sequestro di Aldo Moro. Era la mattina del 16 marzo 1978 quando alle 9.28 viene rapito in via Fani, a Roma, dopo uno scontro a fuoco nel quale furono uccisi cinque agenti della scorta. Il 9 maggio successivo la morte per mano degli assassini delle Brigate Rosse.

Video su questo argomento Rapimento Moro, l'arrivo di Mattarella in Via Fani a Roma per il 43esimo anniversario

L'arma dei Carabinieri nel ricordare la ricorrenza ha postato sui social la prima pagina che il Tempo dedicò all'epoca al sequestro: ""Moro rapito dalle BR, uccisi cinque agenti agenti della scorta", si legge in prima. "Il Maresciallo Maggiore Aiutante Oreste Leonardi e l’Appuntato Domenico Ricci, in servizio di scorta all’onorevole Aldo Moro, vengono trucidati insieme ad altri tre agenti della Polizia di Stato nell’agguato perpetrato dalle Brigate Rosse a Roma in via Fani" si legge sui social dei carabinieri in ricordo del drammatico agguato.

