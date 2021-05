Giorgia Meloni sindaco di Roma, le associazioni di destra smontano la candidatura: "Leader nazionale"

Pietro De Leo 06 maggio 2021 a

Giorgia Meloni candidata sindaco di Roma? La suggestione è tornata a circolare in queste settimane, a quanto pare respinta dalla diretta interessata. E pure per le associazioni del mondo culturale della destra è meglio di no. “Chissà perché tutti si preoccupano del futuro di Giorgia Meloni”, scrive un pool di movimenti in una nota congiunta, redatta da Domenico Gramazio (presidente della fondazione Rivolta Ideale che costituisce il network delle associazioni giovanili della destra ante An) e da Adalberto Baldoni, presidente della Commissione Politico-Culturale del Cis. “E’ una leader del centrodestra a livello nazionale per cui è doveroso che si preoccupi dell’opposizione al governo nella difficile situazione economica. Per Roma - proseguono - occorre una candidato che lavori a tempo pieno per la città, per superare le emergenze che sono accresciute in questi anni. Per questo motivo auspichiamo che il centrodestra indichi al più presto il nome dei candidati sindaci nelle città per avviare da subito la campagna elettorale per le amministrative d’autunno”.

E’ una presa di posizione, questa, che si innesta nel complicato dibattito intorno alla designazione dei candidati del blocco moderato-identitario. In cui la coalizione (a livello nazionale spaccata con Lega e Forza Italia a sostegno di Draghi e Fratelli d’Italia all’opposizione) sta facendo molta fatica nell’identificare le figure. Proprio oggi, con una lettera al quotidiano Libero, a Milano Gabriele Albertini ha circostanziato il suo “no grazie” e per quanto riguarda Roma l’altroieri Guido Bertolaso, in un’Intervista al Corriere della Sera aveva escluso, per l’ennesima volta, una sua corsa per il Campidoglio.

