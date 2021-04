Piano pandemico, il centrodestra presenta proposta per commissione d'inchiesta

28 aprile 2021 a

«Il centrodestra di governo ha appena depositato» al Senato «la proposta per istituire la commissione di inchiesta sul piano pandemico». Il documento è firmato da Massimiliano Romeo (Lega) Anna Maria Bernini (Forza Italia), Antonio De Poli (Udc) e Paolo Romani (Cambiamo!). Lo riferisce una nota.

Il ddl per l’istituzione di una commissione bicamerale di inchiesta sulla pandemia, presentato dalle forze di centrodestra che sostengono il governo recita: «È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla presunta mancanza nel nostro Paese di un piano pandemico aggiornato al momento dello scoppio dell’epidemia da coronavirus. Invero, tale testo, che sarebbe dovuto essere il riferimento nazionale sulla cui base si sarebbe dovuta fondare la risposta alla pandemia sia a livello nazionale che locale, seppur formalmente aggiornato al 2017 risulterebbe risalire al 2006. La Commissione, in particolare, ha il compito di: accertare come e da chi sia stato elaborato il piano pandemico del 2017 e se questo fosse un mero aggiornamento formale, riprendendo essenzialmente quanto disposto dal piano del 2006; accertare se nell’ipotesi in cui il nostro Paese avesse aggiornato il proprio piano pandemico, seguendo le linee guida indicate negli anni scorsi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), si sarebbe potuto limitare il numero dei morti; accertare, nel caso in cui il piano fosse comunque da considerarsi idoneo, se un’immediata e corretta attivazione avrebbe potuto evitare l’epidemia o quanto meno ridurre i contagi e il numero delle vittime; accertare se, nell’ipotesi in cui si fosse attivato un effettivo monitoraggio, sarebbe stato possibile individuare eventuali picchi anomali di infezioni respiratorie dentro ai pronto soccorso e agli ospedali lombardi e dunque prevenire l’epidemia».

