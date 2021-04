Grillo non molla e assolda un detective per la ragazza che accusa Ciro

27 aprile 2021 a

Daglie alla vittima. Pur di provare a salvare il figlio Ciro dall'accusa di violenza sessuale, Beppe Grillo assolda un investigatore privato per indagare su vita e costumi della diciannovenne italo-svedese. E, come se non bastasse, il fondatore del M5s ha anche incaricato un medico legale di fare una perizia sulla ragazza.

Intanto sembra si stia sgretolando il fronte della difesa dei quattro ragazzi. Dopo le dichiarazioni rilasciate a Non è l'Arena di Giletti, qualcuno annuncia che si toglierà qualche sassolino dalla scarpa. La violenza di gruppo, infatti, sarebbe avvenuta dopo le 9 del mattino del 17 luglio 2019 e avrebbero partecipato solo tre dei quattro ragazzi della comitiva.

