Non è l'Arena, Giletti sgancia la bomba sul figlio di Beppe Grillo. La testimonianza choc

25 aprile 2021 a

a

a

Come ogni domenica torna Non è l'Arena, l'approfondimento di La7 condotto da Massimo Giletti, che il 25 aprile promette "testimonianze esclusive" sul caso giudiziario ma anche politico delle accuse per violenza sessuale di gruppo a carico di Ciro Grillo, il figlio di Beppe Grillo.

"Così Ciro Grillo e gli altri mi hanno violentato". Ora spunta il racconto della vittima

Al centro della puntata di oggi del talk show di Massimo Giletti c'è proprio il caso che ha infiammato l'opinione pubblica anche per il video clamoroso in cui il fondatore del Movimento 5 Stelle ha fatto una incredibile inversione a "U" sul giustizialismo alla base della sua politica e ha difeso a spada tratta il figlio indagato insieme a tre amici dello stupro di una ragazza nella sua villa di Porto Cervo, in Costa Smeralda, ormai due anni fa.

Beppe Grillo trema per le intercettazioni: "Panico e disperazione". Il retroscena sulla formazione del Governo

Mentre le indagini si avviano alla chiusura è arrivato il video di Grillo senior che in pochi minuti ha lanciato pesanti accuse sulla vittima, di soli 19 anni, definendo gli atti sessuali consezienti in base anche a un video che scagionerebbe il figlio. Filmato che però secondo l'accusa è una prova a sfavore del figlio Ciro che rischia una pesante condanna insieme agli altri indagati, tutti giovani della Genova bene. Video che, secondo le indiscrezioni pubblicate dal Fatto quotidiano, potrebbe essere pubblicato dai legali di Grillo.

"Ascoltate e pensate..." Crosetto, la verità sul video di Grillo. E umilia la sinistra

Sul tavolo non c'è solo il caso Grillo, con le "testimonianze esclusive" promesse da Giletti destinate ad alimentare il dibattito anche politico intorno alla vicenda. Si parlerà anche della campagna vaccinale anti Covid il tema delle riaperture con lo scontro all'interno del governo sul coprifuoco alle 22 - saranno in collegamento anche rappresentanti del mondo della ristorazione da Firenze e Napoli - e il tema della situazione che vive la regione Calabria. Ospiti in studio e in collegamento a Non è l'Arena, stasera domenica 25 aprile, Dina Lauricella, Nicola Morra, Lino Polimeni, Guido Longo, Alessia Morani, Alessandro Cecchi Paone, Giuseppe Ghisolfi, Gianluigi Paragone e Claudio Cecchetto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.