Matteo Salvini scrive a Vittorio Feltri: "La Lega nel governo evita guai peggiori agli italiani"

"Sostengo il premier ma combatto". Matteo Salvini scrive a Vittorio Feltri dopo la polemica sugli errori della Lega al governo con la sinistra invece di stare all'opposizione e ottenere le elezioni anticipate. "Entrando al governo so di non avere aiutato la Lega - ammette il segretario del Carroccio - Ma ho evitato agli italiani guai peggiori, perché lì dentro combatto. Altrimenti oggi sarebbero sommersi di primule e vaccini a rotelle".

D'altronde le urne erano e sono impossibili ora, in piena pandemia. E Salvini lo ricorda a Feltri: "Il Capo dello Stato annunciò al Paese che non avrebbe fatto votare gli italiani nel bel mezzo dell'epidemia". E quindi la decisione inevitabile: "La prima - spiega Salvini - quella suggerita da Feltri, ovvero la Lega all'opposizione insieme a Giorgia Meloni. Forse avremmo guadagnato voti - confessa il segretario - ma la Lega ha scelto di non disertare, imboccando la strada più difficile". Nell'esecutivo la Lega ha portato la voce del centrodestra: "Con l'ambizione - sottolinea Salvini - di non ritrovarci le macerie quando finalmente potremo governare grazie al voto degli italiani".

