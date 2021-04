No coprifuoco, Matteo Salvini lancia la raccolta firme nel giorno della Liberazione

25 aprile 2021 a

a

a

"Perché non si può uscire di casa dopo lo 22.30?". Matteo Salvini in una diretta social lancia la petizione della Lega #nocoprifuoco con la raccolta firme a partire da domani, domenica 25 aprile, giorno della Liberazione. "Per un anno abbiamo rispettato tutte le regole, adesso basta con i chiusuristi" denuncia il leader della Lega. "Testa, mascherina, distanza e cautela ma vita" sottolinea scagliandosi contro chi vorrebbe mantenere le chiusure "per pregiudizio ideologico rosso".

