Recovery Plan, Giorgia Meloni senza pietà con Mario Draghi: la democrazia è sospesa

Giorgia Meloni non nasconde tutta la propria insoddisfazione per come il Governo di Mario Draghi sta gestendo la questione relativa al Recovery Plan, un tema che sta scatenando uno stato di agitazione anche all’interno dello stesso esecutivo. La leader di Fratelli d’Italia non ha usato giri di parole con un post su Facebook per bocciare le mosse del Premier: “Lunedì, il Presidente Draghi illustrerà al Parlamento il Recovery Plan, un piano che impegnerà economicamente le prossime generazioni e che segnerà i prossimi decenni. Dopo l'illustrazione, il documento sarà inviato direttamente alla Commissione Europea, senza che le assemblee parlamentari possano entrare nel merito. Mancano meno di 48 ore dalle sedute parlamentari e il Recovery Plan non è stato ancora nemmeno pubblicato”.

Poi la Meloni va in affondo: “In Italia, ormai, la democrazia è sospesa anche grazie all'ampia maggioranza che sostiene il Governo, che su un tema così importante ha deciso di rinunciare ad esercitare il suo ruolo. Fratelli d’Italia chiede ufficialmente il rinvio del dibattito parlamentare ai Presidenti delle Camere: tutto ciò è letteralmente inaudito e mi auguro che gli altri partiti facciano sentire la loro voce. Anche l’indecenza - conclude la leader di Fratelli d’Italia - ha un limite”. La bozza del Pnrr è circolata in queste ore e non è soltanto il partito all’opposizione a storcere il naso.

