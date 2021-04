Riaperture, centri commerciali chiusi nei weekend. Matteo Salvini: "Ennesimo schiaffo"

23 aprile 2021 a

Saltano le riaperture dei centri commerciali nei weekend. Nel testo finale, arrivato in Gazzetta Ufficiale, del decreto aperture non c'è più il riferimento previsto dalle bozze che prevedeva la possibilità di aprire i centri commerciali, i parchi commerciali e le strutture analoghe nei fine settimana a partire dal 15 maggio.

Immediata la reazione del leader della Lega Matteo Salvini che picchia durissimo: "Cancellata con un vero e proprio blitz la riapertura dei centri commerciali nei weekend a partire dal 15 maggio: ennesimo schiaffo al buonsenso, al lavoro, alla libertà, agli accordi. Il decreto era immodificabile per pranzare al chiuso e per togliere il coprifuoco alle 22, ma è stato ritoccato per ammassare più studenti sui mezzi pubblici e per punire il commercio. Così non va" denuncia il segretario del Carroccio.

