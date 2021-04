Idiota? Scintille tra Roncone e Morelli. "Il problema di Salvini è esistere", l'affondo choc a L'aria che tira

22 aprile 2021 a

"Non mi dica idiota..." Nervi tesi nello studio de L'aria che tira, l'approfondimento condotto da Myrta Merlino su La7 oggi giovedì 22 aprile. Nervosismo e battute velenose il giorno dopo lo strappo di Matteo Salvini sul Cdm sul decreto legge Covid con il governo di Mario Draghi.

A sbottare è Fabrizio Roncone, giornalista del Corriere della Sera, che coglie un riferimento personale nell'intervento di Alessandro Morelli. Il leghista replica senza colpo ferire: "Mi dispiace si sia ritenuto colpito, forse qualcuno ha la coda di paglia..." afferma.

"Mi sembra chiaro quello che sta accadendo, l'obiettivo di Matteo Salvini era finire sui titoli dei giornali e farci parlare di lui" è l'affondo feroce di Fabrizio Roncone. "Ha un crollo verticale di consenso che giova alla Meloni e lui fa quello che sa fare, il palco" attacca il giornalista politico: "Salvini non capisce nulla di politica, ma la sa fare. Preferisce il palco".

A sinistra c'è aria di girotondi, Nanni Moretti scende in campo: deluso da Draghi

"Prima andava in giro con le felpe, poi si vestiva da pompiere o poliziotto come Barbie pasticcera...." attacca col solito refrain Roncone tanto che Morelli sbotta ancora: "Ma dai era ministro dell'Interno..." "Il problema di Salvini è di esserci di esistere" continua l'incredibile affondo Roncone, "Draghi si riprende il rischio ma se Salvini fa Salvini" è un guaio, è la sintesi del giornalista.

"La prima volta dopo due mesi". Il sondaggio di Agorà, cambia tutto: nuovo trend per Draghi e il governo

A mettere la parola fine è il commento di Maria Giovanna Maglie che smonta quanto affermato da Roncone sulla fiducia al governo: "Fidarsi non vuol dire affidarsi, almeno in democrazia" afferma al giornalista. "Non sono mai stata iscritta al club di SuperMario santo subito - continua . Il discorso è che riaprono davvero solo le scuole, e i trasporti non sono adeguati. Abbiamo comprato monopattini e banchi a rotelle pensando che fossero mezzi di trasporto" e ora ne paghiamo le conseguenze.

