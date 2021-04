Guido Bertolaso fa gli auguri alla Capitale per il Natale di Roma e attacca Virginia Raggi

21 aprile 2021 a

Indizio social sul possibile futuro sindaco di Roma. In occasione del 2774 anniversario della fondazione della Capitale Guido Bertolaso ha postato una frase di auguri sul proprio profilo Facebook, facendo contemporaneamente notare la clamorosa gaffe di Virginia Raggi, che in un video pubblicato qualche giorno fa aveva confuso il Colosseo con l’arena di Nimes, in Francia. “Auguri Roma mia, sei sempre bellissima, nonostante la sindaca di Nimes” le parole dell’ex capo della Protezione Civile e ora consulente per l’attuazione e il coordinamento del piano vaccinale contro il Covid in Lombardia.

Bertolaso dice no: "Roma va in una direzione pietosa, ma non mi candido a sindaco"

Il nome di Bertolaso è il preferito dai partiti di centrodestra per la corsa a sindaco di Roma, ma lui ha spesso ribadito la contrarietà a candidarsi. “L'ho detto tante volte e lo ribadisco, mi chiamo fuori, per me è un discorso chiuso. Ho passato tutta la mia vita a servire lo Stato. Una volta terminato il lavoro qui in Lombardia, mi occuperò della mia famiglia e tornerò a fare il nonno a tempo pieno” la risposta di due giorni fa di Bertolaso ai continui appelli di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni.

Salvini rivela: accordo con Draghi, arriva la svolta sui "multati a vita"

Proprio il leader della Lega, nella puntata che andrà in onda stasera del Maurizio Costanzo Show (è stata registrata ieri), riprenderà il suo pressing: “Da milanese rimpiango Albertini e spero che accetti la candidatura a Milano, come spero, a Roma, accetti la candidatura Bertolaso”. Cambierà idea dopo l’ennesimo corteggiamento?

