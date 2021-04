Poteri speciali a Roma: Forza Italia chiede una legge costituzionale per la Capitale

21 aprile 2021 a

Il 21 aprile è il Natale di Roma e in occasione del 2774 compleanno della Capitale il Coordinamento romano di Forza Italia ha organizzato il convegno intitolato ‘Una legge costituzionale per Roma capitale’. Il partito di centrodestra evidenzia l'urgenza di una legge per dare poteri speciali a Roma e la necessità di operare con spirito costruttivo per realizzare le convergenze necessarie per approvare una legge di rango costituzionale.

Tra i partecipanti ci sono stati il senatore Maurizio Gasparri, commissario cittadino di Forza Italia, il Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta, l’onorevole Giuseppe Brescia, Presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, l'onorevole Paolo Barelli, primo firmatario della proposta di legge di Forza Italia per dare poteri speciali alla Capitale, l'onorevole Roberto Morassut, primo firmatario della proposta del PD, l'onorevole Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero dell'Economia, il professore Beniamino Caravita di Toritto, il professore Enrico Michetti, presidente della Fondazione della Gazzetta amministrativa della Repubblica italiana, l'onorevole Annagrazia Calabria, vice presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati. A concludere i lavori della mattina (nel pomeriggio si tiene la seconda sessione) il Presidente Antonio Tajani, Coordinatore nazionale di Forza Italia.

