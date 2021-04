Mario Draghi fa di testa sua e non ascolta il Cts sulla riapertura delle scuole

18 aprile 2021 a

a

a

Il tema delle scuole e del virus è stato motivo di scontro tra Mario Draghi e il Comitato Tecnico Scientifico. Nel retroscena de La Stampa si evidenzia che il Presidente del Consiglio è sempre ben attento ad ascoltare le indicazioni degli scienziati ma sulle scuole ha deciso di andare avanti per la sua strada, sulla falsa riga dell’ultimo decreto che sostanzialmente permetteva di rimandare in classe gli studenti. Sulla riapertura totale delle scuole in tutte le zone arancioni e gialle, Draghi ha deciso di assumersi un rischio politico ed anche epidemiologico. Ma non erano solo gli esperti a sconsigliare questa scelta: dubbi erano arrivati anche dai partiti e dai governatori delle Regioni.

Tutti a scuola e riparte il virus

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.