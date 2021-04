Il coprifuoco resterà in vigore fino alle 22 per tutto maggio: linea dura del Governo

18 aprile 2021 a

Tutti a casa di sera. Tra le tante limitazioni imposte per evitare un aumento della diffusione del Covid il Governo di Mario Draghi ha deciso di non toccare quella del coprifuoco che resterà fissato fino alle 22 almeno fino al prossimo 30 maggio. “È un punto fermo”, la posizione di Palazzo Chigi, che confermerà la scelta nel decreto che sarà in vigore dal 26 aprile, riferita da Repubblica. L’esecutivo non molla sul punto, nonostante il pressing di Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Ma il leader del Carroccio annuncia battaglia: “Proviamo ad andare a eliminare il coprifuoco. Ora mi occupo di cancellarlo. Avanti, non si molla”.

In realtà a Salvini andrebbe bene anche un compromesso: allungare fino alle 23 il limite per rientrare a casa. Una posizione che va contro l’accordo trovato in cabina di regia, dove era presente anche la Lega: ok alla riapertura di ristoranti, teatri, cinema e musei dal 26 aprile, ma il coprifuoco resta alle 22. E la linea di Speranza e Draghi ha trovato una sostenitrice in Maria Stelle Gelmini: “Se cancelliamo il limite ci ritroveremo a dover richiudere entro quindici giorni”.

