La promessa di Pierpaolo Sileri: mai più lockdown, aperture irreversibili

“Mai più un lockdown”. Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, parla in maniera decisa del futuro e fa una promessa all’Italia sulla gestione del Covid: “Le riaperture sono irreversibili, non dovremo più temere di dover chiudere. La campagna vaccinale avanza e guardiamo con ottimismo ai risultati ottenuti dai Paesi più avanti di noi, come Inghilterra e Israele”. Nell’intervista a La Stampa Sileri spiega le sue convinzioni: “Serviranno attenzione e gradualità nell'allargare le maglie perché con aperture avventate, senza sufficienti controlli, rischiamo di fare passi indietro. Ma voglio ripeterlo, non torneremo più alle chiusure. Stiamo uscendo da questa ondata e non ce ne saranno altre che peseranno seriamente sulle ospedalizzazioni. L'incidenza dei contagi è sempre più bassa, caleranno i posti occupati nelle terapie intensive e inizieremo presto a vedere l'effetto dei vaccini sui ricoveri degli over 80. Per avere un calo del numero dei morti, invece, servirà almeno un altro mese”.

Il sottosegretario predica però cautela sul coprifuoco, rimasto fermo alle 22: “I numeri attuali, seppur migliori, non sono ancora così buoni da abbattere tutte le restrizioni. Portare l'R0 di molto sotto lo 0,8 permetterà di alleggerire alcune misure e allungare il coprifuoco fino a toglierlo del tutto, ma non corriamo troppo. L'incidenza di contagi è ancora alta. Dobbiamo scendere sotto i 5 casi ogni 10mila abitanti”.

Sileri ha poi lanciato una frecciatina a Fratelli d’Italia e alla Meloni per la mozione su Roberto Speranza: “Non mi è piaciuta la mozione di sfiducia di Fdi contro il ministro della Salute. Credo sia legittimo criticare se si commettono errori, ma in questo momento non si aiuta il Paese. Quando saremo usciti dall'emergenza si potrà prendere un respiro e sistemare le cose”.

