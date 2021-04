Meloni-Salvini, gelo totale in volo. Sullo stesso aereo, lui volta la testa

17 aprile 2021 a

Difficile non riconoscersi se sei al gate per lo stesso imbarco. Ancora più difficile non notarsi quando sul volo ci si siede nelle fila davanti. Per quanto uno poi non sia particolarmente fisionomista e pur con la scusa delle mascherine che coprono il volto, è piuttosto raro non riconoscere una signora con i capelli biondi che si chiama Giorgia Meloni ed è piuttosto presente in tv. Come non notare un signore dai capelli corti e la fronte spaziosa che risponde al nome di Matteo Salvini.

Eppure proprio questo è accaduto all'aeroporto di Fiumicino al gate della partenza per Milano Linate. C'erano tutti e due all'imbarco, Meloni e Salvini e secondo i testimoni si sono totalmente ignorati sia in aeroporto che a bordo.

A dire il vero il meno fisionomista dei due è sembrato essere proprio Salvini, perché la Meloni era accompagnata da Ignazio La Russa che ha provato un cenno di saluto, che evidentemente il leader della Lega non ha colto perché fisso sul telefonino.

Anche a bordo c'è stato un tentativo simile a un saluto, ma secondo i testimoni non avrebbe avuto successo perché l'attenzione di Salvini è stata improvvisamente attratta da quel che si vedeva dall'oblò verso cui ha girato la testa e quindi ogni contatto è stato evitato. Bene per le regole sul distanziamento, un po' meno per la tenuta del centrodestra...

