Mollame abbandona i grillini e va con la Lega

Il senatore siciliano Francesco Mollame, eletto con il Movimento 5 Stelle, ha aderito alla Lega. Il passaggio è stato ufficializzato durante un incontro con il segretario Matteo Salvini e con il coordinatore regionale Nino Minardo.

«La Lega, con i suoi principi fondati sulla valorizzazione e sulla difesa di tutte le nostre realtà territoriali, oggi è l’unico partito ad avere idee chiare e innovative per lo sviluppo della Sicilia, a partire dalle infrastrutture, dal turismo, dall’agricoltura e dalla valorizzazione dell’autonomia - ha detto Mollame - Ringrazio Salvini e Minardo, sono pronto a impegnarmi al massimo per la mia isola e per tutta Italia».

Grande soddisfazione da parte dei vertici della Lega. «La Lega cresce da Nord a Sud, le nostre porte sono aperte a donne e uomini di qualità - ha detto Salvini - Sono particolarmente felice per la crescita della Lega in Sicilia, anche in vista delle elezioni del 2022 dove giocheremo un ruolo da protagonisti». «Siamo felici di ufficializzare l’ennesimo ingresso nella Lega Sicilia - ha aggiunto Minardo - Confermiamo una volta in più il nostro serio progetto di radicamento, anche qualitativo».

