Ema se ne lava le mani, la fucilata di Galli sulla sceneggiata dei vaccini

Nella puntata del 12 aprile di “Stasera Italia”, condotto da Barbara Palombelli su Retequattro, si parla di AstraZeneca e delle reazioni avverse ai vaccini. In collegamento c’è il virologo Massimo Galli che parla di “sceneggiata” nel descrivere la situazione.

“Sulle famigerate trombosi cerebrali non abbiamo ancora dati precisi che assicurino la correlazione causa-effetto. Però il tasso di mortalità che si avrebbe in caso in cui fosse responsabile il vaccino è addirittura inferiore a quello che si ha quando si fa un esame con mezzo di contrasto iodato: meno di 1 caso per milione per AstraZeneca contro un massimo di 5 per milione per il mezzo di contrasto. Insomma questa cosa è stata trasformata in una vera e propria sceneggiata”.

E aggiunge: “EMA se n’è lavata abbastanza le mani, prima di avere tutti i dati e le valutazioni e dire la sua. E i governi che si erano già pronunciati non si sono voluti smentire. E il risultato - conclude il virologo - è abbastanza disastroso”. “Possiamo dunque stare tranquilli”, chiede la Palombelli? “Sostanzialmente sì. Perché messi a confronto i tre vaccini hanno un numero di casi di decessi associati che è più o meno pari”.

