Meloni nuovo record, Fratelli d'Italia sfonda nei sondaggi

Proseguono nella Supermedia di YouTrend per AGI le tendenze che abbiamo visto nelle ultime settimane. Lega non brillante ma che resta in prima posizione, PD in risalita (ma che ancora deve tornare ai livelli pre-dimissioni di Zingaretti) e lotta serrata per il terzo posto tra FDI (nuovo record: 17,2%) e M5S.

Video su questo argomento Amministrative, Meloni: “Su candidati non siamo in ritardo. Nessun partito è pronto”

Dietro i 4 principali partiti, che sono racchiusi in meno di 6 punti, c’è quasi il vuoto, con Forza Italia in calo e staccata di quasi 10 punti dal M5S. Tra le componenti di maggioranza, quella rossogialla sembra più in forma rispetto a quella di centrodestra, una dinamica che riflette probabilmente gli atteggiamenti sul tema riaperture/restrizioni.

Copasir: Meloni, 'non è questione Fdi e Lega'

