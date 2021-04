Ristori pagati con una tassa in busta paga, proposta choc del consulente del governo

07 aprile 2021 a

Fa discutere la proposta di Piercamillo Falasca per pagare i ristori e dare sostegno alle categorie colpite dal Covid. L’ex membro della direzione nazionale di Più Europa a febbraio è stato nominato da Mara Carfagna suo consigliere al ministero per il Sud e la coesione territoriale e ora svela la sua ricetta su Twitter: “Continuo a credere che un contributo del 5-10% a carico di contratti di lavoro dipendente, per aiutare chi è stato costretto per legge a sospendere la propria attività autonoma sarebbe una scelta sensata e patriottica. Chi si è fermato lo ha fatto per il bene di tutti”. Falasca oltre ad essere consigliere della Carfagna fa parte della task Force del ministro dell’Economia Daniele Franco sul Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ovvero il programma di investimenti che l'Italia deve presentare alla Commissione europea.

Continuo a credere che un contributo del 5-10% a carico di contratti di lavoro dipendente, per aiutare chi è stato costretto per legge a sospendere la propria attività autonoma sarebbe una scelta sensata e patriottica. Chi si è fermato lo ha fatto per il bene di tutti. — Piercamillo Falasca (@piercamillo) April 7, 2021

