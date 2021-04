Covid, segnali di Matteo Salvini a Mario Draghi: “Nuovi protocolli e riapriamo in sicurezza bar, teatri e palestre”

06 aprile 2021 a

Domani, 7 aprile, entrerà in vigore il nuovo decreto legge Covid che sarà valido fino al 30 aprile. All’interno del testo approvato dal Governo di Mario Draghi non è prevista la presenza di zone gialle in tutta Italia, ma non sono escluse eventuali deroghe in base al calo dei contagi. A spingere in questa direzione è Matteo Salvini, che ancora una volta si è speso per un pressing “aperturista” nei confronti del Presidente del Consiglio.

“Riaperture in sicurezza, dove i dati lo consentono, e nuovi protocolli per rivedere il numero di accessi in teatri e impianti sportivi, senza dimenticare palestre, bar, ristoranti e negozi. In nuovo protocollo è già stato chiesto per aumentate il pubblico all’Arena di Verona. La Lega c’è e presto ribadirò le nostre proposte concrete e ragionevoli al Presidente del Consiglio Mario Draghi. La stella polare resta il supremo interesse degli italiani” ha detto Salvini, leader della Lega in un intervento odierno. La sua posizione è più che chiara, palla a Draghi.

