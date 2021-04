Draghi tira giù Salvini e Berlusconi ma mette le ali alla Meloni

04 aprile 2021 a

a

a

Lega mai così in basso negli ultimi due anni, mentre Fratelli di Italia raggiunge il suo record storico e si riprende anche il Pd (e un po' M5s). Guai anche per Forza Italia, che si è già mangiata il terreno che aveva recuperato tornando in gioco nel governo di Mario Draghi. C'è aria di tempesta nel centrodestra dopo la pubblicazione della supermedia dei sondaggi realizzati fino al primo aprile da YouTrend, l'istituto di Lorenzo Pregliasco che da qualche anno ogni 15 giorni raccoglie la media dei sondaggi politici fatti da altri istituti di ricerca (le cui analisi spesso differiscono).

"Salvini pensa al Papeete 2". Bomba di Dagospia sul governo

L'ultima rilevazione segnala la Lega di Matteo Salvini al 22,9% che è il valore più basso da quasi tre anni, con un regresso di 0,4 punti rispetto ai quindi giorni precedenti. Ma la botta è alta anche per l'altro partito di centrodestra al governo, Forza Italia, scesa al 7,5%, perdendo 0,6 punti rispetto a quindici giorni prima. Al contrario conquista il suo record storico nella supermedia Youtrend Fratelli di Italia con il 17,1% (+0,2 punti rispetto alla rilevazione precedente), restando davanti al M5s che si è ripreso arrivando al 16,9%. Effetto Draghi (ed Enrico Letta) invece sul Pd che arriva al 18,7% di media facendo un bel balzo rispetto al 17,9% di due settimane prima. Sale pure Matteo Renzi con una media del 3,1% per Italia Viva in avanzamento di 0,2 punti rispetto a 15 giorni prima. Stesso avanzamento pure per Azione di Carlo Calenda che ora è in media al 3,3%.

Ecco dove si diffonde il virus. Meloni attacca: ma il governo non ci ascolta

E' evidente che sia stata presa male dall'elettorato di centrodestra la continuità dei provvedimenti del governo Draghi rispetto a quello di Conte, con ristori ridotti al minimo e chiusure e divieti restati al livello massimo, anche più di prima (ad esempio sono scomparse le zone gialle). Oltretutto complessivamente da questa situazione ci rimette lo stesso esecutivo, perché la caduta della forze di centrodestra non viene equilibrata dalla salita delle altre forze politiche. Con i dati della supermedia alla sua nascita il governo Draghi poteva contare sul consenso del 78,6% degli italiani (sommando quello delle forze politiche che compongono l'esecutivo). Ora è sceso al 77,1%.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.