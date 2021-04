Matteo Salvini "pensa al Papeete 2". La bomba di Dagospia sul governo, retroscena terremoto

03 aprile 2021 a

Un'indiscrezione clamorosa quella lanciata da Dagospia . Uno scenario che, se dovesse verificarsi, potrebbe sconvolgere il panorama politico e terremotare lo stesso governo di Mario Draghi.

Di cosa parla il sito di Roberto D'Agostino? Niente meno che un nuovo Papeete, si legge in un report sul sito che lancia il retroscena su Matteo Salvini. Il leader della Lega infatti potrebbe uscire dall'esecutivo di SuperMario voluto dal presidente Sergio Mattarella mentre il calendario scorre: ad agosto inizia il semestre bianco. Tempi strettissimi.

Ma perché Salvini dovrebbe mollare il governissimo? Secondo Dagospia i pronostici del leghista non si sarebbero verificati. Infatti Fratelli d'Italia all'opposizione non ha perso consenso ma il partito di Giorgia Meloni ha continuato a guadagnare nei sondaggi. "Intanto, dalla partecipazione con inversione a UE della Lega al governo Draghi, Salvini non sta spuntando nulla. Ad ogni richiesta, viene regolarmente rimbalzato", si legge nel Dago-report.

Insomma per il sito Salvini è a un bivio. "O ottiene un risultato eclatante in chiave economica per le partite Iva della Lega Nord dissestate dalla pandemia o ritorna all’opposizione. Il Carroccio moderato guidato da Giorgetti e Zaia, ovviamente, non sarebbe favorevole" ma alla fine cederebbe.

Il nodo è anche elettorale perché "è diventato lampante che questo esecutivo non riuscirà a cambiare la legge elettorale in chiave proporzionale per le politiche previste nel 2023, quindi ha ragione il duplex Meloni-Crosetto a chiedersi come farà il centro-destra a presentarsi unito davanti agli elettori (Lega + Fratelli d’Italia + Forza Italia) quando nessuna sa la data di scadenza del governo Draghi".

E quindi Dagospia "vede" un Papeete 2, come quando lo strappo estivo portò il leghista dal governo gialloverde all'opposizione.

"Un eventuale abbandono del governo Draghi da parte della Lega creerebbe un pesante problema per Mattarella: crisi, sostituzione dei ministri, fuga di parlamentari di Forza Italia in modalità Ghedini-Ronzulli-Tajani verso il Carroccio e quindi indebolimento della nuova compagine governativa. Per non parlare dell’immagine dell’Italia a livello europeo, con una vaccinazione che stenta a raggiungere l’immunità di gregge entro l’anno", sono gli effetti possibili di una mossa clamorosa di Salvini se quanto previsto dal retroscena dovesse verificarsi.

