La Lega disintegra Zingaretti: non a caso lo chiamavano "er saponetta"

Nicola Zingaretti e Virginia Raggi litigano sulla questione rifiuti, la Lega si inserisce. E ci va giù dura. Nella giornata piena di commenti politici sulla vicenda, arriva una stoccata diretta al governatore del Lazio.

Caos rifiuti a Roma, Nicola Zingaretti attacca Virginia Raggi: il Comune è irresponsabile

«Mai soprannome fu più azzeccato per Nicola Zingaretti: "er saponetta". Non si assume una responsabilità, a partire dall’emergenza rifiuti che si è ingigantita con la chiusura della discarica di Malagrotta senza un’alternativa. Poi i 13 milioni di euro buttati per impianti chiusi subito dopo, come il termovalorizzatore di Lazio Ambiente, e le volumetrie aumentate a dismisura, nonostante le inchieste dell’Antimafia, rappresentano un ulteriore caos su un’amministrazione regionale senza una visione politica. Un prezzo salatissimo per i territori e i cittadini tra l’immondizia in viaggio e la Tari alle stelle». Così, in una nota, la Lega in Consiglio regionale del Lazio.

