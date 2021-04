Lei deve essere radiato. La furia di Vespa contro il medico no-vax

01 aprile 2021 a

a

a

«Io le dico, con tutta franchezza, che se lei non si vaccina io spero vivamente che lei venga radiato». A «Porta a Porta» Bruno Vespa ha interrotto repentinamente l’intervento del dottor Mariano Amici, il medico contrario ai vaccini anti covid, che era ospite della puntata.

Coronavirus: Vespa, 'fuori dagli ospedali i sanitari che rifiutano vaccino'

Sulla vicenda interviene l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio: «Bruno Vespa ha ragione. Ho chiesto alla Asl di procedere ad una inchiesta amministrativa. Non è compatibile con il sistema pubblico. Il medico in questione può dire quello che desidera ma non pagato dal Sistema sanitario».

