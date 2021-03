Colpaccio di Barbara Palombelli: "Mi vaccinerò a Pasqua con AstraZeneca", così esulta sui social

31 marzo 2021 a

Esulta Barbara Palombelli, sfrutta il "debole" romano per festeggiare la Pasqua - seppur in zona rossa - e guadagna un po' di giorni per vaccinarsi contro il Covid-19.

"Evviva la regione Lazio!!! Nel pieno rispetto dei regolamenti stamattina ho chiamato un numero per provare ad anticipare la vaccinazione (contando sulla passione dei romani per la Pasqua) e mi vaccinerò con astrazeneca proprio a Pasqua!!!! alla Nuvola! Tempo di attesa al telefono, 3 minuti!", scrive la giornalista conduttrice di Stasera Italia, su Rete4, che rientra nelle classi d'età per le quali nel Lazio è aperta la prenotazione delle dosi.

