Sondaggio Mentana, effetto Pasqua blindata sulla maggioranza. Giù la Lega, vola Fratelli d'Italia

29 marzo 2021 a

L'Italia senza zone gialle o verdi e con la Pasqua blindata sposta i trend del consenso. A pagare sono le forze di governo, come fotografa il consueto sondaggio del lunedì del TgLa7 di Enrico Mentana.

Il passo indietro più pesante è quello della Lega di Matteo Salvini che, pur confermandosi per distacco primo partito con il 22,6 per cento, perde lo0,7 per cento rispetto alla scorsa settimana.

Il Pd per due decimali e si attesta al 18,8 mentre retrocede dello 0,1 per centro il Movimento 5 Stelle (17,4). Perde due decimali Forza Italia (6,5 per cento).

Se le chiusure che potrebbero essere prorogate fino a maggio, come vogliono le indiscrezioni sul prossimo decreto Covid che dovrà essere varato entro il 6 aprile, penalizzano la maggioranza le dichiarazioni di voto raccolte da SWG sondaggi premiano l'unico partito d'opposizione. Fratelli d'Italia guadagna infatti lo 0,6 per cento e il partito di Giorgia Meloni torna a sorpassare il M5s come terza forza politica per panorama.

Nel secondo cartello di Mentana, quello delle forze con meno consenso, spicca il più 0,3 dei Verdi che si attestano al 2,3 superando Italia Viva di Matteo Renzi (2,2, meno 0,1%). Boom di +Europa dopo l'addio di Emma Bonino (1,7 per cento, + 0,5) e Cambiamo: +0,4 per l',1,3 del partito di Giovanni Toti.

Dal sondaggio SWG arrivano indicazioni anche sul passaporto vaccinale, ormai entrato nell'ottica degli italiani come non evitabile per tornare a una vita normale. "Lei sarebbe d'accordo se in Italia si introducesse il passaporto sanitario per tutte le persone vaccinate contro il Covid-19?", è la domanda fatta agli intervistati. Ebbene, 78 su cento hanno risposto affermativamente (contrari 22 %). E ancora: secondo lei, sarebbe giusto che le persone in possesso del passaporto sanitario avessero maggiori libertà di movimento rispetto a chi non è stato vaccinato? L'affermazione è "ingiusta" solo per 28 italiani su cento. Il resto, 72 per cento, lòo ritiene giusto.

