Covid, stangata del ministro Lamorgese sugli italiani: centomila multe per una scappatella dai coprifuoco

28 marzo 2021 a

Centomila multe elevate: ecco la stangata della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese sugli italiani per una scappatella dai coprifuoco. La titolare del Viminale ospite del Caffè della domenica di Maria Latella su Radio 24 parla delle misure e dei controlli che scatteranno in vista della pasqua blindata che festeggeranno gli italiani. "I controlli ci saranno - spiega la Lamorgese - ma bisogna ammettere che gli italiani si stanno comportando in maniera responsabile". E snocciola con orgoglio i dati: "Su 8 milioni di persone controllate ci sono state centomila sanzioni". Lo Stato ha incassato fra 28 e 40 milioni in questo modo.

