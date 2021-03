Matteo Salvini scatenato replica ad Enrico Letta: "Ha problemi se pensa a sardine e Ius Soli, noi preferiamo lavorare"

27 marzo 2021 a

Scontro senza esclusione di colpi tra Matteo Salvini ed Enrico Letta. Il leader della Lega negli ultimi giorni è in contrasto con la linea voluta dal Governo guidato da Mario Draghi sul non concedere riaperture alle attività per il mese di aprile e lo ha detto chiaro e tondo, causando qualche scintilla anche con lo stesso Premier. Ora l’ex Ministro dell’Interno se l’è invece presa con Letta, nuovo segretario del Partito Democratico: “Letta? Uno che passa il tempo a incontrare le sardine, a lottizzare e a chiedere lo Ius Soli ha già i suoi problemi, noi preferiamo lavorare. P.s. Visto che oggi parlava al Pd di Firenze, se chiedesse a Giani di vaccinare finalmente anche gli anziani, farebbe - conclude il messaggio su Twitter - una cosa utile”.

"Riaprire dopo Pasqua e tornare al lavoro". Salvini in pressing, l'affondo al ministro Speranza

Nel pomeriggio, durante l’incontro in videoconferenza con i segretari dei circoli fiorentini, Letta aveva polemizzato a distanza con Salvini per la continua richiesta di riaperture dopo le vacanze di Pasqua: “Vedo la Lega in difficoltà, gli atteggiamenti di Salvini sono quelli di chi non sa come prendere questa situazione”.

Letta? Uno che passa il tempo a incontrare le sardine, a lottizzare e a chiedere lo Ius Soli ha già i suoi problemi, noi preferiamo lavorare. P.s. Visto che oggi parlava al Pd di Firenze, se chiedesse a Giani di vaccinare finalmente anche gli anziani, farebbe una cosa utile. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) March 27, 2021

