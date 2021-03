Mario Draghi, giallo abolito ma scuole aperte in zona rossa da dopo Pasqua. Il Lazio torna arancione

Sullo stesso argomento: Covid e colori: Lazio in zona arancione e scuole aperte da martedì

Resta lo status quo. Dopo Pasqua, la zona gialla viene sospesa, saranno mantenute le misure oggi in vigore che prevedono solo zone arancioni e rosse. E' quanto annunciato in conferenza stampa dal premier Mario Draghi dopo il vertice con i ministri e il Comitato Scientifico. Il nuovo decreto anti-Covid del governo prolunga le restrizioni fino al 30 aprile: con l'Rt nazionale sceso a 1,08 otto Regioni e una Provincia saranno rosse anche dopo Pasqua, oltre metà degli italiani dovrà convivere con le restrizioni più severe almeno per due settimane.

Dopo le vacanze pasquali asili nidi, elementari e prima media resteranno aperte anche in zona rossa, al contrario di quanto è avvenuto finora. Nessun allentamento delle restrizioni invece per bar e ristoranti, che resteranno chiusi come previsto dalle misure per le zone arancioni e rosse.

La Regione Lazio, che secondo la nuova mappa dei colori torna arancione prima del lockdown di Pasqua nazionale, riaprirà le scuole fino alle medie, martedì 30 marzo. Secondo quando previsto dall'ordinanza in vigore, per il cambio di colore devono trascorrere 15 giorni, una scadenza che comprende anche la giornata di lunedì 29 marzo. Quindi nel Lazio in classe solamente martedì 30 marzo e mercoledì 31 prima dell'inizio delle vacanze pasquali e della zona rossa nazionale del 3-4-5 aprile. Sul tavolo del generale Francesco Paolo Figliuolo è già finita la proposta, avanzata dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, di effettuare test anti-Covid periodici su tutta la popolazione studentesca, all'interno degli istituti terminata la pausa pasquale. E' ancora un'ipotesi (e di difficile attuazione), ma il commissario dovrà valutarne le modalità e sciogliere la riserva nei prossimi giorni.

