Nell'uovo un altro lockdown. Nuovo Dpcm, spunta la proroga dei divieti per tutto aprile

24 marzo 2021 a

a

a

Chiudere a Pasqua per stare insieme subito dopo? No, neanche stavolta. L'orientamento del governo per il prossimo Dpcm, quello del 6 aprile, non è "aperturista", tutt'altro. L'ipotesi più concreta anche in base ai dati epidemiologici è quella di una proroga della mappa delle restrizioni.

L'esecutivo di Mario Draghi, infatti, sta valutando se prolungare con un altro decreto legge le restrizioni in vigore fino a Pasqua. Nessuna zona gialla, divieto di spostamento tra Regioni, zone rosse con 250 casi ogni 10omila abitanti. E per quanto? Un altro mese? Non è ancora chiaro. Forse l’11 o il 15 aprile, ma si pensa anche a estendere le misure per tutto il mese.

"Accolita di mascalzoni, ora denunciatemi" Purgatori spara a zero su AstraZeneca

Il problema è tutto nei dati. La curva dei contagi è stabile e non c'è quel calo che permetterebbe di allentare le misure. Il ministro della Salute, Roberto Speranza ha ribadito "che decisioni su eventuali restrizioni o proroghe non ne sono state ancora prese e comunque le decisioni per fasce di colore resteranno fino a settembre". Ma l'orientamento, come detto, non è certo quello di aprire tutto o allentare le misure restrittive.

“Deve trovare soluzioni, non altri problemi” Senaldi smonta Draghi

Ma quali regioni rischiano di restare a lungo in zona rossa? Secondo gli ultimi dati Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Campania, a cui potrebbero aggiungersi Valle d’Aosta, Toscana e Calabria. Aria di zona arancione per il Lazio in virtù dei 208 casi di Covid-19 ogni 100 mila abitanti, quindi sotto quota 250, mentre l’indice Rt è di poco superiore a 1.

"Via i codici Ateco e riforma della riscossione". Così la Lega ha tracciato la strada per la ripresa

In ogni caso se ne parla venerdì, quando saranno diffuse le valutazioni della cabina di regia del Comitato tecnico scientifico sui dati dell’Istituto superiore di sanità. Allora vedremo a quanti andrà la colomba di traverso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.