Lazio verso la zona arancione, così riaprono scuole e negozi

Se il Lazio passerà in fascia arancione, da lunedì riapriranno in presenza asili, scuole elementari e medie. Mentre gli istituti superiori resteranno chiusi e continueranno in didattica digitale. Ad annunciarlo l’assessore regionale alla Scuola, Claudio Di Berardino, dopo un incontro svoltosi insieme all’Associazione Nazionale Presidi del Lazio e alle altre rappresentanze sindacali del comparto.

La decisione riguarda le giornate antecedenti le vacanze di Pasqua, cioè il 29, 30 e 31 marzo, e sarà formalizzata nelle prossime ore con un'ordinanza regionale a firma del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Inoltre, a partire da lunedì 29 marzo e per tutto il mese di aprile, la Regione Lazio consentirà agli studenti di effettuare i tamponi senza ricetta medica negli hub regionali.

