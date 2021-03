Scuola, la vera ricerca scientifica su Covid e contagi in classe: il posto più pericoloso che c'è

25 marzo 2021 a

Andrea Casadio, medico e giornalista su Il Domani smonta la retorica della scuola in sicurezza sul Covid. No, la scuola è il posto più pericoloso che c’è, dove le condizioni sono le peggiori per il contagio e ci si salva solo perché i ragazzini hanno geneticamente il 50% di possibilità di contagiarsi che hanno gli adulti. Quindi dire che nella scuola i contagi sono uguali a fuori dalla scuola significa dire che in realtà sono il doppio della media fuori. E infatti anche adesso sono il doppio della media nazionale prendendo a riferimento solo gli adulti della scuola: professori e bidelli.

Casadio smonta anche la ricerca usata per dire il contrario: quella condotta dall’epidemiologa Sara Gandini: numeri ballerini e infatti nessuna rivista scientifica finora l’ha pubblicata. Smonta anche la ricercatrice, ricordando come la Gandini a marzo 2020 avesse scritto che “i migliori modelli predittivi per l’Italia stimano che avremo al massimo 4 mila decessi Covid 19 alla fine dell’epidemia”. Una previsione clamorosamente sbagliata. Invece proprio ora Science e Nature Human Behavior hanno pubblicato due studi, uno su 41 paesi e l’altri su 173 paesi dove spiegano e fanno vedere come la misura più efficace per ridurre la curva dei contagi sia stata ovunque la chiusura delle scuole...

