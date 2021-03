Il grido di dolore della Baldini (FI) alla Camera: "Vogliamo i parlamentari martiri? Vaccinateci subito!"

24 marzo 2021 a

Maria Teresa Baldini, eletta con Fratelli d'Italia ma ora passata a Forza Italia, oggi in assemblea alla Camera ci ha di nuovo provato: "Fico ci dia il vaccino o dimostri che noi non rischiamo niente. Siamo parlamentari, per parlare dobbiamo toglierci la mascherina (e chi lo dice? ndr) e ci prendiamo il virus. Vaccinateci subito!". Ecco il testo del suo intervento:

"Presidente, io intervengo a proposito delle vaccinazioni per i parlamentari. Ieri ci sono stati più di 500 morti, un numero altissimo, considerando anche che ci sono tante persone già vaccinate, quindi rispetto all'anno scorso molto più alto. Io vorrei che qualcuno, che il Presidente della Camera venga a riferire che questo non è un luogo pericoloso, che i parlamentari non rischiano a fare il loro lavoro. Sono parlamentari che vengono da tutta Italia e anche adesso ci sono parlamentari con l'ossigeno. A questo proposito, io non riesco a capire come mai questo non venga considerato un lavoro a rischio. Parlamentare vuol dire uno che parla (applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente, ndr), vuol dire che sposta la mascherina, che la mascherina si sposta anche involontariamente, che il distanziamento non può essere rispettato. Il distanziamento di due metri, due metri e mezzo, è un distanziamento che non c'è".

"Non riesco a capire se vogliamo i parlamentari martiri o se vogliamo, invece, delle persone che lavorano e che hanno dignità del proprio lavoro (applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente, ndr), perché dignità del proprio lavoro vuol dire anche avere rispetto della propria salute. Chiedo quindi un'assunzione di responsabilità, perché si è responsabili di quello che si dice e anche di quello che non si dice, e vorrei un'assunzione di responsabilità da parte dell'istituzione che ci venga a dire che possiamo tranquillamente svolgere questo lavoro senza avere rischi per la propria salute. Più di 500 morti è un numero che dovrebbe fare veramente tutti pensare perché, al di là di tutti i parametri che vengono valutati, è il numero dei morti che conta (applausi dei deputati del gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente, ndr)".

