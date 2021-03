Astrazeneca, deputati cavia per il vaccino: la proposta di Andrea Ruggieri (FI)

17 marzo 2021 a

«Ema sulle autorizzazioni ai vaccini è stata lentissima in confronto alla Fda americana. Ora sia veloce nel diradare dubbi su AstraZeneca. E per dimostrare che il vaccino è sicuro e diradare dubbi, tutti i parlamentari diano l'esempio e si vaccinino per primi con AstraZeneca». L'ha proposto ieri su Facebook, Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia (e fidanzato di Anna Falchi). Nessuno tra deputati e senatori ha battuto un colpo, anche se in trentacinque nei giorni scorsi hanno presentato una interrogazione al ministro Speranza per chiedere di essere immunizzati presto: «Facciamo un mestiere a rischio» hanno lamentato. Chissà che se ora qualcuno si farà avanti e accetterà la proposta di Ruggieri. Si accettano scommesse...

