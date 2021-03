Sondaggio terremoto: cresce tutto il centrodestra, boom Pd, flop M5s. E cala la fiducia in Draghi

Giorgia Peretti 20 marzo 2021 a

Secondo l’ultimo sondaggio elettorale della società Tecnè per l’agenzia di stampa Dire si registrano novità sul fronte politico. Per la maggioranza degli italiani intervistati Draghi sta facendo meglio del Conte Bis ma rispetto il sondaggio precedente, in cui il premier registrava un 65,6% di giudizi positivi sulla leadership, adesso è in calo di 0,5%.

Leggero scarto rispetto alle percentuali precedenti sui cui potrebbe pesare il blocco momentaneo dei vaccini AstraZeneca. Nel "borsino dei leader" stabile Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia che mantiene lo score a 40% dallo scorso sondaggio, in crescita Matteo Salvini che porta con sé il 33,5% di giudizi positivi, 0,03% in più rispetto alla settimana precedente. In calo invece l’ex premier Giuseppe Conte che continua a perdere pezzi, mentre è intento a raccogliere quelli del movimento 5 stelle, che regista - 0,4% di consenso. In leggero rialzo Silvio Berlusconi che si aggiudica un 27,5%, 0,1 in più rispetto a settimana scorsa.

Nel “borsino” dei partiti il 54,4% dei dichiaranti voto in questa settimana ha decretato un complessivo aumento di consenso per tutto il centrodestra con la Lega di Salvini al primo posto con 23,6% ma si registra un effetto novità nel Partito democratico.

La recente elezione del nuovo segretario Enrico Letta dopo l'addio di Nicola Zingaretti alla guida del partito ha suscitato nel pubblico elettore curiosità portando in crescita le percentuali del Pd con il 18,0%. I dem si posizionano al secondo posto aumentando la percentuale di 0,7% rispetto ai dati della settimana passata. Terzo nel podio è l'unico partito all'opposizione, quello della Meloni che continua a mantenere i consensi con il 17,6% in costante crescita. Chi invece continua a perdere i consensi sono: il M5s che è in calo dello 0,2%, Art.1 di Pier Luigi Bersani - 0,3% e +Europa dell’uscente Emma Bonino che registra un calo dello 0,4%

