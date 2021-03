Salvini fa il vuoto dietro di sé, la Lega vola nei sondaggi

19 marzo 2021 a

E' costretta ad ammetterlo anche Piazza Pulita che ieri ha mandato in onda i risultati di un sondaggio che non lascia adito a dubbi di alcuna sorta. La Lega di Salvini fa un balzo nel gradimento degli elettori e in una settimana fa un salto in avanti dello 0,6%. Il Pd di Enrico Letta, invece, fa malissimo e crolla di oltre un punto percentuale.

Secondo la rilevazione sulle intenzioni di voto, la Lega si conferma primo partito in Italia col 24% delle preferenze. Dietro di lui c'è il Pd di Enrico Letta che, però, raccoglie solo il 18% delle intenzioni di voto. Subito dietro Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che cresce dello 0,1% e si porta al 16,6%. Quarto posto per il Movimento 5 Stelle che raccoglie solo il 15,3%.

