Dad anche per i grillini, Grillo: "Imparate finalmente a parlare italiano!"

Non solo transizione ecologica. Ora i grillini vanno anche a lezione di oratoria. L'ufficio comunicazione del M5S alla Camera, a quanto apprende l'Adnkronos, ha attivato un Corso di Public Speaking rivolto ai deputati: l'obiettivo, "migliorare la capacità espositiva e l'efficacia dei discorsi". Il corso avrà come finalità "l'apprendimento delle principali tecniche di base" per parlare in pubblico e per "redigere discorsi efficaci".

Il corso, viene spiegato, si articolerà in quattro sessioni da un'ora circa che si svolgeranno su Zoom una volta a settimana, salvo imprevisti dei lavori d'aula. Le lezioni si terranno il 26 marzo, il primo aprile, il 9 aprile e il 19 aprile. Secondo quanto rivelato sempre dall'Adnkronos i gruppi 5 Stelle di Camera stanno anche ragionando sulla possibilità di affidare una consulenza a Marco Morosini, docente di politica ambientale al Politecnico di Zurigo e ispiratore di molti spettacoli di Beppe Grillo: il professore dovrà formare deputati e senatori sulle tematiche ambientali.

