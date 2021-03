Enrico Letta pensa a De Rita anche per il Quirinale

Gianfranco Ferroni 19 marzo 2021 a

Nel Partito democratico tutti guardano Enrico Letta, ma per tanti resta un oggetto misterioso. Leggono e rileggono il suo primo discorso, e tra una citazione di Jean-Paul Sartre e di un papa, alcuni sono convinti che «darà filo da torcere nella elezione del prossimo presidente della repubblica». Ovvero, «Mario Draghi non è in cima ai pensieri di Letta, piuttosto a lui piacerebbe al Quirinale un personaggio come Giuseppe De Rita».

Già, De Rita: classe 1932, 88 anni vissuti ancora adesso in forma strepitosa, è un signore d’altri tempi che rappresenta per tanti democristiani in servizio permanente effettivo un vero e proprio emblema. Questa mattina, per esempio, De Rita, sempre come presidente del Censis, dedicherà una diretta streaming a Gino Martinoli, uno dei fondatori del centro di ricerca. Ci saranno anche l’ex direttore del Corriere della Sera (e del Sole 24 Ore) Ferruccio de Bortoli, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e l’economista Giulio Sapelli. Di certo, De Rita non vuol fare il pensionato ai giardinetti.

