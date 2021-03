Salvini incontra Garavaglia per salvare il turismo: 600 milioni subito

17 marzo 2021 a

Incontro tra Matteo Salvini e il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Al centro del colloquio, il piano in fase di elaborazione per incentivare il turismo Covid-free. Salvini e Garavaglia hanno approfondito le prospettive in vista della stagione estiva, il tema dei grandi eventi, delle fiere internazionali, dei congressi, delle realtà più provate dagli ultimi mesi di crisi sanitaria ed economica (come tour operator e agenzie di viaggio, maestri di sci, organizzatori di eventi).

Sul piatto ci sono 600 milioni di euro di rimborsi: l’obiettivo è erogarli in tempi rapidi. Salvini e Garavaglia hanno anche parlato di come evitare drammi e problemi legati alla direttiva Bolkestein che, se applicata, sarebbe un disastro per l’Italia.

