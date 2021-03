Caso mascherine, Chiara Colosimo attacca i silenzi della Regione

17 marzo 2021 a

Interrogazioni presentate in consiglio regionale senza risposta. Arresti eccellenti sul caso mascherine alla Regione Lazio e ancora nessuna risposta. Chiara Colosimo, consigliere regionale di Fratelli d'Italia dice basta e pretende di avere risposte subito da chi non può più nascondersi dietro una maschera.

"Secondo una ricostruzione fatta dai giornali di oggi, Enrico Letta nel suo discorso di accettazione avrebbe pronunciato la seguente frase: ”Voglio confrontarmi con volti e non con maschere”. Il riferimento era al Pd. Bene. Dopo le mie innumerevoli interrogazioni e denunce, è di oggi la notizia degli arresti nell’inchiesta relativa alla truffa per la fornitura di mascherine e dpi per il Covid alla Regione Lazio. Spero che il nuovo segretario del Pd non se la prenda se utilizzo la sua frase per rivolgermi al presidente ed ex segretario dimissionario #Zingaretti: “Voglio confrontarmi con volti (magari in Consiglio) e non con mascherine”. Scusate, volevo dire maschere...".

Chiara Colosimo: "La Regione non tutela bambini e persone più fragili"

