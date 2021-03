Avanzano Lega e Forza Italia, frena FdI. Il sondaggio che fa tremare Pd e M5s

15 marzo 2021 a

a

a

Nuovo sondaggio settimanale della società di Enzo Risso, commissionato dalla Lega. La rilevazione degli ultimi giorni conferma la crescita del partito di Salvini dello 0,1 al 24,8 e una più consistente avanzata di Forza Italia dello 0,6, arrivando all’8,9.

Governo, Salvini “Con Draghi notevoli segnali di cambiamento”

La coalizione di governo non va bene a sinistra: il Pd perde un altro decimale, dal 18,2 al 18,1, Cinque stelle inchiodati al 14,9. Flette abbastanza Fratelli d’Italia che però è cresciuta molto nelle ultime settimane: il partito della Meloni passa dal 18 al 16,4. Quasi un punto in più per Azione di Calenda, ora al 3,3 e per Italia Viva, dal 2 al 2,9.

Video su questo argomento Salvini: "Stringere denti a marzo, Governo deve correre al massimo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.