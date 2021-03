Matteo Salvini, è subito scontro con Enrico Letta: lo Ius soli? Basta cavolate

14 marzo 2021 a

Ha detto all'assemblea che non aveva bisogno di un nuovo segretario ma di un nuovo partito. E il nuovo Pd di Enrico Letta, eletto con percentuale bulgara alla guida dei dem, parte dallo Ius soli.

La cittadinanza a tutti coloro che nascono in Italia a prescindere dalla nazionalità dei genitori è tra i primi obiettivi dell'ex premier, tornato dalla Francia dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti, tanto che nel discorso di oggi ha auspicato che il governo Draghi promuova una legge ad hoc.

Una svolta che fa infuriare Matteo Salvini. "Letta e il Pd vogliono rilanciare lo Ius Soli, la cittadinanza facile per gli immigrati? Seee, buonanotte, se torna da Parigi e parte così, parte male. Risolviamo i mille problemi che hanno gli Italiani e gli stranieri regolari in questo momento, non perdiamo tempo in cavolate", ha detto il leader della Lega in un tweet.

