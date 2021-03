Caso Pacini archiviato, così esulta Salvini

15 marzo 2021 a

Caso Fredy Pacini archiviato e Matteo Salvini esulta per la vittoria della legittima difesa. Dopo una lunga battaglia giudiziaria il gommista di Monte San Savino riesce ad avere la meglio e a dimostrare che la sua fu legittima difesa nel caso che lo vide colpire a morte un ladro.

"Una bella notizia ogni tanto! Grazie alla nuova legge sulla legittima difesa voluta dalla Lega (che esclude la punibilità per chi abbia salvaguardato la propria incolumità in uno "stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo") è stato archiviato il caso di Fredy Pacini, il gommista di Monte San Savino (Arezzo) che si difese nella sua azienda - bersagliata dai furti - sparando e purtroppo uccidendo un ladro. Dopo quasi tre anni finisce l'incubo giudiziario, sono davvero felice per Fredy e i suoi cari, spero di poter tornare presto a trovarli e abbracciarli: giustizia è fatta!".

