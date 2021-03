Il Pd incorona Letta, FdI all'attacco: la prima proposta per gli italiani? Aiutare gli immigrati...

14 marzo 2021 a

Il "nuovo" Pd di Enrico Letta fa saltare sulla sedia l'opposizione. Il motivo lo sintetizza in un tweet il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. "La prima proposta di #LettaSegretario per aiutare gli italiani è lo IUS SOLI per gli immigrati. Delle volte è meglio lasciare all'estero i cervelli in fuga!", è il commento polemico dell'esponente del partito di Giorgia Meloni.

Per Letta niente primarie. Segretario per acclamazione come nel Pcus

"Credo che sarebbe una buona cosa se il governo Draghi, il governo del tutti insieme, sia quello di una normativa sullo Ius Soli", aveva detto Letta all'assemblea del Pd che lo ha eletto segretario con voto quasi unanime. "È arrivato l’esito del voto: ci sono stati 860 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti. Pertanto proclamiamo Enrico Letta segretario del Partito Democratico", ha annunciato la presidente del Pd, Valentina Cuppi.

